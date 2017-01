Un bimbo nell'elmetto, la provocazione dei Frati di Assisi

Uno scatto provocatorio, quello di Oliviero Toscani, che parla più di qualsiasi altro articolo. La foto in copertina, della rivista San Francesco di dicembre, ritrae un bambino adagiato in un elmetto militare. "E’ una mia vecchia foto fatta mentre c’era la guerra nella ex Yugoslavia. Ma siccome le guerre non finiscono mai, i bambini continuano a nascere negli elmetti". L'immagine proposta da Toscani è di forte impatto e mette a nudo la realtà mondiale: conflitti che falciano la vita tra i civili senza nessuna distinzione, uccidono bambini o li rendono orfani.

"La troppa brutalità e le tante guerre nel mondo ci hanno convinto a lanciare un messaggio, ancora una volta forte, per poter scuotere le coscienze e intraprendere la strada coraggiosa della nonviolenza. Per questo", dichiara il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, "abbiamo scelto l'immagine di Oliviero Toscani che ritrae un bambino in un elmetto come foto di copertina. Una natività sui generis che anticipa il numero di gennaio dedicato al messaggio di Papa Francesco per la 50esima Giornata mondiale della Pace e alla lettera inviata al Presidente siriano, Assad".