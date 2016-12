Vatileaks,marito Chaouqui:innocente

"In 15 anni di vita professionale non ho mai, dico mai, fatto alcuna intrusione informatica. Basta con questo tiro al bersaglio". Corrado Lanino, indagato con la moglie Francesca Immacolata Chaouqui per estorsione e intrusione informatica dalla Procura di Terni, respinge le accuse. Fino a poco tempo fa Lanino ricopriva l'incarico di webmaster presso la Santa Sede. L'indagine sarà trasferita alla Procura di Roma.