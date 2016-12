Vaccino, nuova morte sospetta a Terni Aifa: il bilancio delle vittime sale a 13

16:14 - Una nuova nuova morte sospetta è stata segnalata a Terni. Lo ha riferito il direttore dell'Aifa Luca Pani, affermando che così le vittime salgono a 13. L'Aifa ha preparato la relazione che verrà consegnata lunedì all'Ema. L'Agenzia europea del farmaco, sabato, ha aperto un'inchiesta in merito ai casi di decessi, che forse sono legati alla somministrazione del vaccino anti-influenzale.

Istituto superiore di sanità: bene le prime analisi - Le prime analisi condotte all'Istituto Superiore di Sanità non rilevano problemi nelle decine di campioni ricevuti subito dopo lo stop precauzionale da parte dell'Aifa, secondo quanto dichiara il commissario straordinario dell'Istituto Walter Gualtiero Ricciardi, che conferma così quanto aveva annunciato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. "Martedì - ha soggiunto - arriveranno i primissimi risultati ma ci vorranno altri 15 giorni per quelli finali".



E ancora: "Sono abbastanza convinto che non troveremo nulla dalle analisi sui campioni che stiamo realizzando". Ricciardi non nasconde la preoccupazione per il grave effetto negativo che la vicenda potrà avere, causando un temuto fallimento delle campagne vaccinali e quindi della prevenzione.