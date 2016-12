Umbria, maxi-truffa alla Regione

20:54 - Sono ritenute responsabili di aver truffato la Regione Umbria per quasi 850mila euro, tre persone denunciate dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Perugia. I tre - un uomo di Pescara e una donna di Lanciano (Chieti), entrambi di 48 anni, e un polacco di 33 - avrebbero falsificato polizze fidejussorie utili alla presentazione delle domande per l'ottenimento di fondi per i giovani imprenditori.