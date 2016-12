Umbria, la benedizione si fa hi-tech: il parroco la estende a cellulari e tablet

Le nuove tecnologie entrano in parrocchia per essere benedette. In occasione della Festa di San Biagio, il parroco della Chiesa di San Biagio a Nuvole, nel comune di Città di Castello, in provincia di Perugia, ha pensato di estendere la benedizione anche a smartphone e tablet. E' il secondo anno che Don Giorgio promuove questa singolare iniziativa, che è stata promossa sulla pagina Facebook della chiesa insieme a un concorso dedicato alle buone notizie.

"Come l'anno passato, anche quest'anno - si legge su Facebook - viene data la benedizione alle persone che usano, per svago o per lavoro, tutti i nuovi mezzi di comunicazione, come cellulari, computer, ecc. ecc. così che, nella fede, possano essere preservati da eventuali danni che questi mezzi possano procurare. Vengono benedette anche queste nuove tecnologie, come si usava dei mezzi agricoli così che "sempre nella fede, possano essere strumenti di benessere alle persone e alle famiglie".