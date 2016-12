Todi, sospeso da Alitalia per spari in casa: pilota Alitalia si suicida

@Alitalia

Maurizio Foglietti, il pilota dell'Alitalia sospeso dopo aver sparato alcuni colpi di pistola in casa a Pasqua dopo una lite, si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione a Todi, in provincia di Perugia. Foglietti, noto per essere stato il pilota del primo volo di Mattarella da presidente della Repubblica, alcuni giorni dopo la denuncia per gli spari, ubriaco si era schiantato in auto e per questo gli era stata ritirata la patente.