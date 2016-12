Todi, pilota dell'Alitalia spara in casa: sospeso dalla compagnia aerea

22:23 - Un pilota di Alitalia, Maurizio Foglietti, ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro una parente nella sua casa di Todi, la sera di Pasqua, al culmine di una lite. L'uomo è stato immediatamente sospeso dalla compagnia, subito informata dalla Procura di Spoleto. Il pilota, ha spiegato un portavoce Alitalia, "non è al momento impegnato in servizi di comando e di volo". La compagnia ha avviato tutte le verifiche del caso sulla vicenda.

Spara in casa, Alitalia sospende il pilota di Giacomo Mazzucchelli

Procura: "Non spettano alla magistratura valutazioni su idoneità al servizio" - La Procura sta svolgendo le relative indagini per ricostruire la dinamica dei fatti: indagini che "muovono dalle ipotesi di minaccia grave e di danneggiamento aggravato, reati che non consentono l'adozione di misure cautelari o interdittive".



"Eventuali accertamenti sullo stato di salute delle persone coinvolte nell'episodio - prosegue la nota della Procura spoletina - potranno essere condotti, laddove se ne ravvisi la necessità, per i soli riflessi di natura penale. Non sono invece di competenza di questo Ufficio le valutazioni concernenti l'idoneità del sig. Foglietti al servizio svolto per l'Alitalia".



Foglietti pilota di un volo di linea a bordo del quale c'era il presidente Mattarella - Foglietti ha tra l'altro comandato il volo di linea dell'Alitalia con il quale il 14 febbraio scorso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva raggiunto Palermo per una visita privata.