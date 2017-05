Tiene per sé i soldi delle multe, arrestato vigile urbano di Assisi

Un vigile urbano di Assisi è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truppa aggravata. L'uomo, che è ai domiciliari, per non sanzionare contravvenzioni al codice della strada si sarebbe fatto consegnare denaro in misura ridotta rispetto al previsto, facendo credere di avere assolto agli obblighi di legge, ma in realtà trattenendosi l'importo. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un cittadino sulle presunte irregolarità.