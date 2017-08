Terrorismo: Perugia, espulso 52enne cittadino marocchino

Un cittadino marocchino di 52 anni, residente a Perugia, dove era stato imam presso il Centro Culturale Islamico e dal quale era stato allontanato a seguito della sua impostazione salafita, è stato espulso per "motivi di sicurezza dello Stato". L'uomo era da tempo "attenzionato" della Digos di Perugia per i suoi contatti con soggetti coinvolti in indagini per terrorismo.