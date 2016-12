Terremoto, sparito a Norcia un dipinto del '600 del francese Jean Lhomme: i carabinieri indagano per furto

Si indaga per furto sulla scomparsa di un dipinto dalla chiesa di Nottoria di Norcia (Perugia), danneggiata dal recente terremoto. Si occupano del caso i carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio artistico. Si tratta del "Perdono di Assisi", realizzato nel 1631 dal francese Jean Lhomme, che lavorò per Papa Urbano VIII. Non si escludono però ipotesi diverse: qualcuno potrebbe aver tolto la tela per metterla al sicuro per paura di nuove scosse.