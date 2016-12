Terremoto, scossa più forte dal 1980: solo in Irpinia stessa entità

Il terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro vicino a Norcia, in Umbria, è il più violento degli ultimi decenni in Italia. Quello del Friuli del 1976 fu di magnitudo 6.4. La scossa principale dell'Aquila del 2009 fu di 5.8. Il sisma di Umbria e Marche del 1997 di 6.1. Stessa entità per quello del Belice del 1968. Solo in Irpinia, nel 1980, la magnitudo fu del 6.5, pari a quella odierna, e causò 280mila sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti.