Terremoto, Enel: riattivata fornitura elettricità in zone agibili

Completata la rialimentazione di tutte le forniture elettriche nelle zone agibili, sia a Norcia sia a Cascia, rimaste senza elettricità dopo il terremoto di domenica mattina. Lo comunica Enel, sottolineando che, per quanto riguarda le aree non accessibili a Norcia e a Castelluccio di Norcia, tutte evacuate, Enel procederà in collaborazione con Protezione civile e vigili del fuoco in base alle azioni di ripristino dell'agibilità.