Terremoto, Ceriscioli: "Arrivo dei container è un'ottima notizia"

Secondo il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, "la soluzione dei container è un'ottima notizia". "In un evento che si sposta di due mesi rispetto al precedente - ha detto al termine del Consiglio dei ministri - è l'unico modo per poter in un tempo rapido mantenere soprattutto nelle aree interne quella presenza che i cittadini vedono come un pezzo della loro identità".