Terremoto, aperto un fascicolo per disastro colposo in Umbria

Si ipotizza il reato di disastro colposo a carico di ignoti nel fascicolo aperto dalla procura di Spoleto sui crolli legati al recente sisma in Valnerina, in Umbria. Sono stati avviati accertamenti con lo scopo di verificare se si possano individuare eventuali responsabilità per i crolli che hanno riguardato edifici pubblici e privati nella zona colpita dall'ultima, violenta scossa di terremoto.