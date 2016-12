Terni, truffe a malati di Sla: sei professionisti in manette

Sei professionisti, tra medici, farmacisti e ingegneri biomedici, sono stati arrestati dalla polizia di Terni per avere dato vita a un'associazione per delinquere finalizzata a truffare persone affette da gravi malattie degenerative. Circa 200 i casi al centro dell'indagine, tra cui pazienti affetti da Sla, Parkinson e altre patologie, che sarebbero stati raggirati con un protocollo medico rivelatosi in realtà di nessuna efficacia.