Terni, pensionato uccide la moglie a coltellate e poi si costituisce

13:13 - Un pensionato di 66 anni è stato arrestato per l'omicidio della moglie, una 36enne trovata morta la scorsa notte nella loro abitazione di Terni. L'uomo si è presentato in carcere dove si trova ora in stato di arresto per omicidio volontario. La donna è stata uccisa con due coltellate all'addome.

Alla base dell'omicidio potrebbero esserci motivi passionali. La donna, una consulente legale, è stata colpita a morte mentre nell'abitazione c'erano anche i due figli della coppia, che però in quel momento dormivano e non si sarebbero accorti di nulla.



L'uomo si è presentato alla polizia penitenziaria al carcere di Terni per costituirsi: "Ho ucciso mia moglie" sarebbero state le prime parole del pensionato.