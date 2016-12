Terni, omicidio Sandro Bellini: carabinieri arrestano un ucraino

Un ucraino di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Terni con l'accusa di omicidio nell'ambito delle indagini sulla scomparsa del cinquantatreenne Sandro Bellini, la cui auto era stata trovata in fiamme il 18 maggio in una radura boschiva di Palombara di Marmore. Nei confronti dello straniero il gip ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere. Ipotizzati i reati di omicidio, incendio aggravato e occultamento di cadavere.