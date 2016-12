Terni, ferito da un colpo di pistola mentre guarda la tv: fermato un vicino

Un uomo di 48 anni è stato ferito da un colpo di proiettile mentre si trovava seduto sul divano di casa. E' successo a Terni, ora l'uomo è ricoverato nell'ospedale cittadino per essere sottoposto ad intervento chirurgico. I carabinieri hanno successivamente fermato un ragazzo, con precedenti penali, che abita in una palazzina adiacente. Il colpo sarebbe stato esploso per sbaglio e la pistola usata era illegalmente detenuta.