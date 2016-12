Terni, coppia esaspera la polizia E chiama il 113 tre volte al giorno

Sarà pur vero che l'amore non è bello se non è litigarello, ma una coppia di Terni ha decisamente esagerato. I due, di 43 anni lui, 50 lei, non riuscendo proprio ad andare d'accordo hanno registrato un record poco invidiabile: 143 richieste d'intervento alle forze dell'ordine in circa dieci mesi. Lei ha alzato la cornetta 110 volte, lui "solo" 33. Tutti falsi allarmi: i due starebbero infatti litigando per la proprietà della loro abitazione.