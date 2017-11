Terni, chiude il cane sul terrazzo e va in ferie: l'animale muore di stenti

E' morto di stenti e di caldo il cagnolino lasciato sul terrazzo, mentre la padrona va in vacanza in Grecia. "La segnalazione dei vicini è stata troppo tardiva", fanno sapere a Tgcom24 dall'Enpa di Terni, la città teatro del macabro ritrovamento. Quando, infatti, la polizia locale e le guardie zoofile dell'ente per la protezione degli animali sono intervenute e sono riuscite ad entrare in casa, grazie alle chiavi in possesso di un parente, era troppo tardi: il chiwawa abbandonato sul terrazzo era già in stato di decomposizione.