Terni, bare vuote abbandonate all'aperto Abitanti non escono di casa per l'odore

La polizia di Terni, chiamata dai residenti, ha spiegato l'origine del problema: le bare sono state riesumate e lasciate vuote nel cortile in attesa del bidone all'interno del quale saranno smaltite. Per "tamponare" l'emergenza, l'area è stata disinfettata e alcune casse sono state coperte con dei sacchi. "La situazione è un po' migliorata - sottolinea un'altra persona - ma solo se non ci si avvicina troppo e se non soffia il vento. Anche i passanti avvertono il cattivo odore, ma gestire in questo modo lo smaltimento dei feretri non è rispettoso innanzitutto nei confronti di chi abita in questa zona".