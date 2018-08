Terni, arrestata la madre del neonato trovato morto in un parcheggio

La 27enne di Terni, accusata di avere abbandonato il figlio neonato trovato morto nel parcheggio di un supermercato di Borgo Rivo , a Terni, è stata arrestata e rinchiusa nel carcere di Perugia. Il suo legale ha annunciato di essersi già attivato per chiedere che la giovane possa essere spostata in una struttura protetta. L'accusa a carico della 27enne è infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

La misura cautelare è stata disposta dal gip del tribunale, Natalia Giubilei, su richiesta della procura della Repubblica. E' stata adottata - riferisce la Questura - a seguito della ricostruzione del fatto, risultata dalle indagini svolte dalla squadra mobile. Nel fascicolo non risultano al momento altri indagati.



In base all'indagine, la giovane ha partorito da sola in casa il figlio. Circa due ore dopo lo ha quindi abbandonato ancora vivo in un sacchetto di plastica nei pressi del parcheggio di un supermercato. Il neonato è stato poi trovato morto da una cliente che ha dato l'allarme. Da qui l'accusa di omicidio volontario aggravato dall'avere commesso il fatto ai danni di un discendente.