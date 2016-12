Terni, abusi sessuali e sevizie a bimbo: arrestati la madre e il compagno

Il bambino, arrivato a settembre in Italia, non frequentava la scuola e veniva di fatto segregato in un appartamento della periferia della città, dove la madre si prostituiva. La coppia avrebbe costretto il piccolo ad assistere anche ai rapporti tra la donna e i clienti. Sarebbe stato anche picchiato e mortificato attraverso nomignoli femminili che gli erano stati dati dai due stranieri - secondo gli agenti - per annullare la sua personalità.



Non avendo altri parenti in Italia, il piccolo è stato al momento affidato a una struttura per minori.