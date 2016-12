Terni, 27enne ucciso con una bottigliata al collo fuori da un locale

Un 27enne, David Raggi, è stato ucciso con un colpo di bottiglia rotta al collo mentre stava passando in una delle piazze del centro di Terni. La polizia ha subito bloccato uno straniero: condotto in questura, è stato posto in stato di arresto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella che l'uomo possa avere colpito a caso tra i passanti.