2 luglio 2017 08:34 Spoleto, lʼofferta del parroco per attirare i fedeli: "A messa con ostie e aperitivo" Lʼiniziativa di don Gianfranco Formenton ha riscosso successo tra gli abitanti del posto, ma anche critiche da parte di Confcommercio

"Locali climatizzati... e, per i possessori della 'Messa Card', aperitivo: prosecco di Conegliano Veneto per i grandi e... 'ritagli di ostie & chips' per i più piccoli". Questo l'invito pubblicato su Facebook da don Gianfranco Formenton, parroco di San Martino in Trignano, Spoleto, per attirare i fedeli alla messa domenicale. Il sacerdote non è nuovo a questo tipo di iniziative, vista l'attivazione negli anni scorsi della "Messa Card" (una sorta di tessera punti per premiare i più presenti alle celebrazioni), che questa volta ha inserito anche la possibilità di rinfresco al termine della mattinata.

Confcommercio critica - Il post ha ottenuto oltre un centinaio di "like" su Facebook, ma anche le critiche della Confcommercio locale, che sostiene: "Così toglie lavoro ai bar del luogo". Come riporta Il Messaggero, don Gianfranco però prosegue con la sua iniziativa, anche sottolineando la possibilità di gustare l'aperitivo in locali climatizzati e pubblicizzando l'auditorium "San Martino" per convegni, conferenze e feste di compleanno. Tutto per portare nuovi fedeli in chiesa e tra i banchi durante le messe.