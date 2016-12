Scossa in Umbria, crolla parte di campanile a Castelluccio Norcia

Una piccola porzione del campanile della chiesa di Castelluccio di Norcia è crollata in seguito all'ultima scossa, di magnitudo 3.8, registrata con epicentro in provincia di Macerata. A segnalarlo è stata la Protezione civile dell'Umbria. Al momento del terremoto sulla torre c'erano alcuni operai che stavano lavorando per mettere in sicurezza la costruzione. Sono tutti rimasti illesi, ma l'intervento è stato sospeso per evitare rischi.