Schianto:muore 21enne,grave sorella

Una ragazza di 21 anni è morta in un incidente stradale alla periferia di Perugia. Sua sorella maggiore, 23enne, è in gravi condizioni in seguito ai traumi subiti nell'impatto. Le due ragazze viaggiavano sulla stessa automobile. Dopo aver sbandato, la vettura è finita contro la recinzione di una casa e il tronco di un albero.