Perugia, uccide la moglie con un colpo di fucile e poi si consegna ai carabinieri

Ha ucciso la moglie con un colpo di fucile, sparato probabilmente per gelosia, poi si è consegnato ai carabinieri. E' successo a Perugia, in un'abitazione nella zona della stazione. La vittima, Raffaella Presta, di professione avvocato, aveva 40 anni ed era originaria del Brindisino. Il marito, il 43enne Francesco Rosi, è un agente immobiliare. Il figlio di 6 anni della coppia non avrebbe assistito al delitto pur essendo in casa.