Perugia, uccide i due figli di 9 e 13 anni e si suicida gettandosi in un pozzo

Prima di uccidersi l'uomo, Maurilio Palmerini, avrebbe urlato: "Vi rendete conto che cosa ho fatto ai miei bambini? Ora mi butto".



L'omicidio dei figli e la fuga della moglie - I carabinieri di Città della Pieve hanno sequestrato il coltello, ritenuto l'arma del duplice omicidio: il maschietto, Hubert, sarebbe stato colpito quando era ancora in camera da letto, la sua sorellina, Giulia, nella sala da pranzo. La mamma, Caterina, 47 anni, di origine polacca, è riuscita a fuggire in casa della vicina, dopo che il marito aveva tentato di accoltellarla e da lì ha chiamato i soccorsi.



All'arrivo dei soccorsi l'uomo si è buttato nel pozzo - In pochi minuti sono arrivati sul posto una pattuglia dei carabinieri e, dalla vicina Castiglione del Lago, un'ambulanza del 118. Maurilio Palmerini era nei pressi del pozzo e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di evitare che si gettasse di sotto. Il medico del 118 ha constatato la morte dei due figli della coppia. Poi sono intervenuti i pompieri per tirare su dal pozzo il cadavere di Palmerini.



Forse la depressione alla base della tragedia - Nulla ancora trapela sulle motivazioni del gesto dell'uomo, attualmente disoccupato e definito da chi lo conosceva "una persona perbene". Forse la causa della tragedia deve essere ricercata nello stato depressivo di cui soffriva negli ultimi tempi, come ha riferito una vicina di casa.