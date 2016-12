Perugia, turista cade nel vano dell'ascensore di un hotel: salva

Una turista è caduta all'interno del vano di un ascensore durante le operazioni per evacuare la cabina rimasta bloccata tra un piano e l'altro: l'incidente è avvenuto in un albergo di Perugia; le condizioni della donna non sono gravi. La cabina, secondo i primi accertamenti condotti dalla polizia, si è fermata probabilmente a causa dell'eccessivo numero di persone presenti all'interno, una decina.