Perugia, picchiata perché troppo occidentale: padre denunciato

14:45 - Accusata dal padre nordafricano di avere uno stile di vita troppo occidentale, una sedicenne ha chiamato la polizia di Perugia dicendo di essere stata da lui picchiata. La ragazza è stata colpita con un oggetto contundente poiché aveva messo un filo di trucco sugli occhi, per andare a scuola. Gli agenti hanno riscontrato la sua versione e la 16enne è stata affidata a una struttura protetta. Denunciato a piede libero invece il padre.

Secondo la versione della ragazza al termine della lite furibonda, l'uomo le aveva anche spaccato il cellulare per impedirle di contattare gli amici, dicendole che non sarebbe più uscita nemmeno per frequentare le lezioni.



Approfittando dell'assenza del padre - spiega la Questura - la ragazza ha deciso di chiedere aiuto al 113. Agli operatori della sala operativa ha spiegato con italiano stentato di essere impossibilitata a continuare a sopportare il trattamento riservatole implorando la polizia di andare subito a casa, prima del suo ritorno dal lavoro, per essere portata via. E' quindi subito intervenuto personale della squadra mobile, sezione reati contro la persona, in abiti civili che hanno raccolto "precisi elementi oggettivi" di riscontro.



La giovane è stata poi condotta in ospedale dove sono state medicate evidenti e recente percosse al viso ed al capo, procurate con un corpo contundente, probabilmente un cucchiaio di legno da cucina. Ha quindi spiegato alla polizia di essere arrivata due anni fa a Perugia dal Paese nordafricano con il padre ed il fratello maggiorenne, mentre la madre ha continuato a vivere lì perché da tempo la coppia è separata. Quindi le violenze per il suo stile di vita "troppo occidentale". Al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia.