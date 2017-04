Perugia, nigeriano accoltellato davanti alla stazione: è grave

Un nigeriano di 26 anni è stato accoltellato in pieno giorno davanti alla stazione di Perugia ed è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia. Sembra che l'aggressione sia scattata al culmine di una lite. Arrestato dalla volante per tentato omicidio un brasiliano di 18 anni: quando gli agenti lo hanno bloccato aveva con sè un coltello e le mani erano ancora sporche di sangue.