Perugia, furto in tabaccheria: cadavere col passamontagna ritrovato in auto

Un uomo con addosso un passamontagna è stato ritrovato morto in un'Audi di grossa cilindrata a Ponte Felcino, nei pressi di Perugia. La vittima era in fuga sull'auto dopo una rapina compiuta in una tabaccheria della zona in conseguenza della quale sono stati sparati colpi di pistola dal vigilante intervenuto e dai carabinieri . Uno di questi colpi ha raggiunto alla testa l'uomo, rinvenuto sul sedile posteriore del mezzo.

​Secondo le prime ricostruzioni l'uomo senza vita sarebbe, dunque, stato coinvolto nella rapina ai danni della tabaccheria in seguito alla quale sarebbe avvenuto uno scontro a fuoco con carabinieri e vigilante. "Ho visto quest'auto con il lunotto posteriore spaccato e ho pensato che gli avessero forzato la macchina", ha raccontato un testimone a Umbria24, "poi ho visto pacchi e pacchi di sigarette e ho guardato meglio e dentro c'era uno sdraiato sul sedile posteriore con il passamontagna. Poi ho visto i buchi dei proiettili e ho pensato che ci fosse stata una sparatoria e ho chiamato il 113".



Nell'Audi, infatti, sono stati trovati, oltre ad alcuni scatoloni contenenti sigarette, arnesi da scasso ma - secondo quanto riferito - non sono state trovate armi. L'auto è fuggita dopo la rapina avvenuta in via Cairoli, lontana alcune centinaia di metri da via Radiosa, la strada secondaria dove è stata trovata l'Audi con a bordo il cadavere. "Stiamo facendo i rilievi del caso, ci sono accertamenti in relazione all'identita'", ha spiegato sul posto il pubblico ministero Mara Pucci, presente sul posto. "È stato rinvenuto un documento nella tasca, si tratta di verificare se corrisponde effettivamente alla persona che abbiamo ritrovato", ha aggiunto.