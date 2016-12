08:25 - Il cadavere di uno straniero non ancora identificato è stato trovato in strada nella zona della stazione Fontivegge, a Perugia. Sul posto la polizia che al momento non esclude alcuna ipotesi. Il corpo è nei pressi di un condominio e a dare l'allarme è stato uno degli occupanti del palazzo. Accanto alcune chiazze di sangue. Per chiarire quanto successo sono intervenute squadra mobile, volante e polizia scientifica.