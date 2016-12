Perugia, bomba rudimentale a una filiale di Banca Etruria: disinnescata

Il pacco era stato confezionato con una busta lasciata davanti all'ingresso dell'istituto di credito. Per precauzione gli artificieri hanno fatto esplodere l'ordigno.



All'interno c'erano chiodi arrugginiti, polvere fertilizzante e pile per l'innesco. Materiali che, secondo i primi accertamenti, erano in grado di provocare una fiammata.



La busta è stata probabilmente abbandonata all'ingresso della filiale durante la notte. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire a chi l'abbia lasciata. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di sorveglianza riprese dalle telecamere della zona.