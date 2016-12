Perugia, anziano sbatte per terra e muore per resistere a scippo

Un uomo di 72 anni di Perugia è morto in seguito a un tentativo di scippo subito domenica nel capoluogo umbro. Ha infatti sbattuto la testa a terra cercando di resistere alla rapina. L'anziano è stato soccorso e portato in ospedale dove poi è deceduto. I carabinieri avrebbero già fermato un nordafricano ritenuto responsabile dell'episodio.

L'anziano è stato avvicinato a un incrocio tra via della Pallotta e via dei Filosofi, a ridosso del centro di Perugia, da uno straniero che ha cercato di strappargli il borsello che aveva con sé. Il 72enne ha però resistito ed e' stato scaraventato in terra. L'indagine è ancora in corso.