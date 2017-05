Orvieto, espone foto del padre morto in negozio: comune gli chiede 167 euro

Si infiammano le polemiche sulle tasse pubblicitarie imposte ai commercianti. A Orvieto, in provincia di Terni, il titolare di un negozio di abbigliamento di nome Piero Maiotti dovrà pagare 167 euro alla società di Taranto Dogre che sta riscuotendo tali imposte in mezzo alle polemiche, perché ha esposto, ben in evidenza vicino al suo negozio, la foto del padre che aveva creato l'attività sessant'anni fa.