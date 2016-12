Orvieto, bimbo cade in vano ascensore di parcheggio pubblico: illeso

Nessuna grave conseguenza, a Orvieto, per un bambino di pochi anni caduto accidentalmente nel vano ascensore di un parcheggio pubblico. Per cause ancora in corso di accertamento, la porta esterna ha ceduto e il bambino è precipitato. Fortunatamente, al momento della rottura della porta, il sistema di sicurezza ha bloccato immediatamente la discesa dell'ascensore. Il bimbo è stato recuperato dall'operatore del parcheggio.