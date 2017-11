Oltre il terremoto: a Castelluccio di Norcia la prima raccolta di lenticchie post-sisma

Al via la prima raccolta della Lenticchia di Castelluccio, seminata dopo le scosse che hanno messo a rischio la sopravvivenza del prodotto simbolo delle aree terremotate. Lo rede noto Coldiretti, che ha dato appuntamento per il lieto evento in località Pian Grande a Castelluccio di Norcia, in provincia di Perugia, dove centinaia di agricoltori hanno eseguito la mietitura. "Un momento ad alto valore simbolico - spiega l'associazione - per il pregiato raccolto salvato dalla siccità e dalle strade interrotte che hanno ostacolato le semine e le lavorazioni, rese possibili grazie a un vero e proprio blitz dei produttori della Coldiretti, che ha consentito l'arrivo dei mezzi agricoli, dopo che avevano addirittura rischiato di saltare del tutto".