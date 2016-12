Norcia, scossa di magnitudo 4.2 durante vertice sindaci-istituzioni

Una scossa di magnitudo di 4.2 è stata avvertita a Norcia, in provincia di Perugia, mentre era in corso un vertice con i sindaci, la presidente della regione Catiuscia Marini, il commissario per la ricostruzione Vasco Errani e il capo della Protezione civile Fabrizo Curcio. L'incontro è stato interrotto e tutti sono usciti dal centro operativo comunale.