Norcia, giovane colpito da pugno durante una lite: morte cerebrale

Sembra che i due abbiano avuto un diverbio davanti al locale. L'aggressore avrebbe colpito il coetaneo lasciandolo poi riverso a terra privo di sensi, sempre secondo quanto riferito dai militari. Non sarebbe tuttavia ancora chiaro se sia fuggito dopo l'aggressione.



La vittima è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in condizioni gravissime prima all'ospedale di Spoleto e poi in quello di Terni, dove per alcune ore ha versato in stato di coma con una grave emorragia cerebrale. L'aggressore è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto.



Sulle cause della lite sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e secondo quanto si è potuto apprendere, non sarebbero emerse particolari cause scatenanti. Gli investigatori stanno valutando anche un eventuale stato di alterazione dei due.