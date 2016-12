Meredith, Sollecito: Guede chiede nuovo processo? Non mi preoccupa

"Non credo che la richiesta di revisione del processo avanzata da Rudy Guede sarà mai accolta. Ma se lo fosse non sono affatto preoccupato". Lo ha detto Raffaele Sollecito, condannato in primo grado ma poi definitivamente assolto dall'accusa di avere partecipato nel 2007 all'omicidio di Meredith Kercher. "L'eventuale nuovo processo - ha aggiunto - mi darebbe modo di chiarire tante cose che sono state dette su di me".