Meredith, permesso premio a Rudy Guede: per 36 ore in una cooperativa per il recupero dei detenuti

Un permesso premio di 36 ore è stato concesso a Rudy Guede , il giovane che sta scontando nel carcere di Viterbo una pena di 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher . Guede si recherà in una cooperativa impegnata nel recupero dei detenuti, dove rimarrà fino al momento di tornare in cella, come ha riferito il difensore dell'ivoriano. Il provvedimento è stato adottato dal tribunale di sorveglianza di Roma.

Sollecito: "Guede si penta per quello che ha fatto" - "Mi rammarica che Rudy Guede non si sia mai pentito": Raffaele Sollecito commenta con poche parole la concessione del permesso premio all'ivoriano. "Mi auguro che chi ha concesso a Guede il permesso lo abbia fatto in un percorso di reinserimento sociale", ha detto il giovane. Sollecito ha quindi spiegato di non attendersi nuove verità da Guede. "Ha sempre detto menzogne - ha aggiunto - e le direbbe anche ora. Preferirei che si pentisse per quello che ha fatto".