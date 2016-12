Italia divisa in due: A1 interrotta per il disinnesco di una bomba

Dopo la completa evacuazione della popolazione residente nel raggio di circa due chilometri dal punto di rinvenimento dell'ordigno, sono entrati in azione gli artificieri dell'Esercito. Due le fasi: rimozione delle spolette e trasporto in sicurezza per il brillamento del residuato bellico nella cava di Amelia, località San Pellegrino.



Oltre al blocco dell'autostrada e della linea ferroviaria ad alta velocità, in vigore anche il divieto di sorvolo aereo.



A14 Ravenna, tamponamenti causati dalla nebbia: un morto - Inoltre la diramazione per Ravenna dell'A14 è stata chiusa tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e quello per la SS16 Adriatica nei due sensi di marcia, per una serie di tamponamenti causati dalla nebbia. In uno di questi, riferisce la società Autostrade, una persona è morta. Sono stati disposti percorsi alternativi: in particolare, per gli utenti in transito sull'A14 e diretti a Ravenna si consiglia di uscire a Faenza e percorrere la SS 302 per poi prendere la SS 253 per Ravenna.