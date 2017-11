Incidente con il parapendio, 50enne muore in Umbria

Un 50enne originario di Senigallia, nell'Anconetano, è morto in Umbria a causa di un incidente con il parapendio. L'uomo, in compagnia di due amici, si era lanciato dal monte Cucco quando il suo parapendio si è avvitato, precipitando in un bosco: per il 50enne non c'è stato nulla da fare.