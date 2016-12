Ilaria Alpi, pg chiede assoluzione Hassan nel processo di revisione

Il sostituto procuratore generale di Perugia, Dario Razzi, al termine della sua requisitoria nel processo di revisione per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ha chiesto l'assoluzione di Hasci Omar Hassan "per non avere commesso il fatto". "Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che possa essere innocente", ha detto il magistrato davanti alla Corte d'appello. Hassan è l'unico condannato per l'omicidio della giornalista e del suo operatore.