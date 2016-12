Da Assisi, all'incontro sulla pace fra le religioni, Papa Francesco dice che c'è un grido che implora: quello delle vittime della guerra, dei bambini "cui è preclusa la luce di questo mondo" e dei poveri. E' per tutti loro la preghiera del Santo Padre, che lancia l'allarme per chi scappa dalla violenza ma "incontra troppe volte il silenzio assordante dell'indifferenza, la freddezza di chi spegne quel grido con la facilità con cui cambia canale in tv".