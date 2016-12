Forte scossa di terremoto a Perugia, avvertita anche nel Maceratese e ad Ancona

Tanta la paura che si continua a respirare nella zone colpite dal terremoto del 26 ottobre. "Così è da morire, non ce la facciamo più. E' un continuo, un continuo, un continuo - si è sfogato infatti il sindaco di Castesantangelo sul Nera Mauro Falcucci -. Abbiamo dovuto chiudere anche il Comune, che era già parzialmente inagibile. Ma con queste scosse, e la gente che sale e scende ogni volta per paura, non si può nemmeno più lavorare. Adesso aspettiamo un modulo per ospitare gli uffici".



Scossa di terremoto tra la Basilicata e la Calabria - Nel primo pomeriggio di sabato una scossa di magnitudo 4.3 era stata registrata al confine tra Basilicata e Calabria con epicentro a Maratea (Potenza). In questo caso però nonostante la magnitudo elevata, sono stati in pochi, a causa della profondità registrata a 270 chilometri, ad aver avvertito il sisma. Tra i Comuni vicini all'epicentro, l'Ingv segnala anche Trecchina, Rivello, Nemoli, Lauria (Potenza) e Tortora (Cosenza).



Lievi scosse anche in Toscana, paura e gente in strada - Scosse di terremoto avvertite anche in Lucchesia e in Versilia. Una scossa ha avuto epicentro a Vecchiano (Pisa) ed è stata di magnitudo 2.8 ad una profondità di 11 km. Poco dopo alle 19.14 un'altra scossa è stata avvertita nelle stesse zone della Toscana. Dopo le due maggiori scosse la popolazione ha avvertito un'altra serie di scosse minori. A Lucca molte persone sono scese in strada. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco.