Donna travolta da treno alla stazione di Perugia, è gravissima

Una donna è stata travolta da un treno di passaggio sui binari della stazione ferroviaria di Perugia. La polizia ferroviaria e squadra volante stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente: sembra che la donna stesse aspettando il treno sotto la pensilina. Trasportata d'urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita ma rischia di perdere entrambe le gambe.