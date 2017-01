Delitto Perugia, la Corte di Firenze rinvia la decisione sul risarcimento di Sollecito

I giudici della Corte d'appello di Firenze si sono riservati la decisione sulla richiesta di risarcimento di 516mila euro per ingiusta detenzione avanzata da Raffaele Sollecito, per i quasi quattro anni passati in carcere per l'omicidio di Meredith Kercher. Sollecito e Amanda Knox sono stati poi definitivamente assolti in Cassazione. La decisione verrà depositata entro cinque giorni.